Частично бедствено положение е обявено в Перник до 24 август заради пропаднал общински път, водещ към газоразпределителна станция в квартал „Изток“. Това съобщи заместник-кметът на общината Адриан Скримов.

Пътят обслужва обект от стратегическо значение за националната сигурност. Пропадането е вследствие на свлачищен процес, който не е бил регистриран до момента. По думите на Скримов свлачищните процеси са започнали преди около месец.

„Това е път, който, държа да подчертая, не е натоварен с автомобилен трафик, но въпреки това към момента достъпът до него е напълно спрян за преминаване“, посочи заместник-кметът.

Заради стратегическото значение на газоразпределителната станция незабавно е свикан Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Уведомени са фирмите, които имат отношение към експлоатацията на съоръжението.

Извършват се обходи и проверки от полицията и служители на община Перник. При промяна в развитието на свлачищните процеси се уведомява дежурният в Общинския съвет за сигурност. „Към момента няма увеличение или задълбочаване на процеса“, каза Скримов.

От общината са изпратили документи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за финансиране на изграждането на временен път. След изготвянето на проекта ще бъдат предприети действия за отстраняване на проблема по засегнатия участък.