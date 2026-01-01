Бразилски депутати, подготвящи се за заседание, се оказаха принудени да споделят коридорите на щатския парламент с няколко непоканени, но необичайно спокойни гости.

Група капибари нахлу в Законодателното събрание на щата Мату Гросу в Куяба на 30 юли и за кратко отвлече вниманието от предстоящото гласуване, докато обикаляше из сградата на местната власт, съобщи „Фокс Нюз“.

Видео, заснето от служителката в парламента Найара Буено, показа как животните спокойно се движат през входа, докато служители се опитват да ги изведат навън. „Те идват тук доста често, така че вече сме свикнали да ги виждаме“, каза Буено.

Появата на гризачите не е причинила никакви щети на парламента на щата Мату Гросу, съобщиха властите.

Сградата на парламента граничи с парк, обитаван от диви животни, което им позволява лесно да достигат до разположения в съседство правителствен комплекс.

Капибарите, които произхождат от Южна Америка, са полуводни бозайници, които обикновено се срещат около влажни зони и други водни басейни. Те са силно социални, обикновено се придвижват на групи и могат да достигнат тегло от около 79 килограма.

Най-големите живи гризачи в света са се превърнали и в любимци на интернет потребителите, като в социалните мрежи често се споделя тяхното спокойно поведение около други животни и хора.