26-годишен мъж, преоблечен като Смъртта, беше арестуван, след като се качил на покрива на уелска болница и започнал да гледа втренчено персонала и посетителите, пише британският в. "Индипендънт".

Полицията и пожарната на Северен Уелс били извикани днес, след като мъж, облечен в черно наметало с качулка, бил забелязан да наблюдава входа на болницата Ysbyty Glan Clwyd в Сейнт Асаф, Денбигшър.

Лицето, по-късно идентифицирано като Лион Гилеспи от Дегануи, било забелязано да държи предмет, приличащ на дълго острие. Мъжът е задържан и му е повдигнато обвинение във всяване на смут или безпокойство без основателна причина на територията на здравно заведение.

По време на 50-минутния инцидент на място били забелязани четири полицейски коли и един пожарен автомобил.

Гилеспи се е признал за виновен и магистратите в Ландъдно с аго осъдили да плати глоба от 200 лири.