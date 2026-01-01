Почивката в чужбина е време за нови преживявания, но една на пръв поглед дребна неприятност може бързо да обърка плановете ви. Загубата или кражбата на банкова карта е сред най-честите проблеми, с които туристите се сблъскват, а последствията могат да бъдат сериозни – от невъзможност да платите хотела или транспорта до риск от злоупотреби с наличните средства.

Какво да направите, ако изгубите личните си документи в чужбина

Добрата новина е, че в повечето случаи ситуацията може да бъде овладяна, ако реагирате навреме и знаете какви стъпки да предприемете.

Как да намалите риска още от първия ден

Избягвайте тегленето от банкомати, ако не е наложително

Когато сте в чужбина, използването на банкомат невинаги е най-доброто решение. Освен че често се начисляват допълнителни такси за теглене и превалутиране, съществува и риск устройството да задържи банковата ви карта при технически проблем, неправилно въведен ПИН код или съмнение за измама. При това положение връщането на картата може да се окаже трудно или дори невъзможно.

Затова, ако не се нуждаете спешно от пари в брой, е по-разумно да използвате картата си само за плащания чрез ПОС терминал в магазини, ресторанти, хотели, бензиностанции и други търговски обекти. Безконтактните плащания обикновено са по-бързи.

Още по-удобен вариант е да плащате с телефон или смарт часовник чрез дигитален портфейл, ако картата ви е добавена предварително. Така физическата карта остава на сигурно място и рискът да бъде изгубена, повредена или задържана от банкомат е по-малък. Ето какви стъпки да предприемете, в случай, че картата Ви наистина липсва.

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Първо се уверете, че не можете да намерите картата никъде

Преди да предприемете крайни действия, проверете внимателно багажа, джобовете, автомобила или мястото, което сте посетили последно. Много хора откриват картата си в хотелската стая или в друг портфейл след първоначалната паника.

Ако обаче не можете да я намерите или имате съмнение, че е открадната, не отлагайте следващите действия.

Важно е да се има предвид, че всяка банка има собствени правила и процедури при загуба или кражба на банкова карта в чужбина. Възможностите за временно замразяване, окончателно блокиране, издаване на нова карта, изпращането ѝ до друга държава или предоставянето на спешен достъп до средства се различават според институцията и вида на картата. Затова още преди пътуването е препоръчително да се запознаете с условията на своята банка

Незабавно блокирайте картата

Първа стъпка е незабавно да ограничите възможността някой друг да използва картата ви. Това може да стане чрез приложението Ви на телефона. Ако нямате достъп до тях или действието е невъзможно, можете да се обадите на денонощния телефон за обслужване на клиенти.

Някои банки предлагат две различни възможности: временно замразяване на картата, ако предполагате, че тя просто е изгубена и може да бъде намерена или окончателно блокиране, когато сте убедени, че е открадната или няма шанс да бъде открита.

Проверете дали има подозрителни плащания

След като картата бъде блокирана, внимателно разгледайте последните транзакции по сметката си чрез мобилното приложение.

Обърнете внимание на:

плащания към непознати търговци;

онлайн покупки, които не сте извършвали;

тегления от банкомат;

няколко последователни отказани транзакции.

Ако забележите съмнително движение по сметката, уведомете банката веднага по телефона или онлайн. Повечето финансови институции разполагат с процедури за оспорване на неоторизирани операции, но сроковете за подаване на сигнал са ограничени.

Ако картата е била открадната

При кражба освен банката е добре да уведомите и местната полиция.

Полицейският протокол може да бъде необходим при:

* предявяване на претенции към застраховател;

* доказване на обстоятелствата пред банката;

* загуба на други документи заедно с картата.

Какво да правите, ако останете без никаква карта

Най-неприятният сценарий е, когато изгубите единствената си банкова карта.

В подобна ситуация възможностите зависят от банката и държавата, в която се намирате.

Някои банки предлагат:

* издаване на нова карта и изпращането ѝ до чужбина;

* спешно предоставяне на временна карта;

* извънреден достъп до определена сума пари.

Тези услуги обаче не са универсални и често изискват няколко работни дни.

Ако нямате такава възможност, близък човек може да ви изпрати средства чрез международен паричен превод, които да получите в брой.

Добрата подготовка започва още преди пътуването

Финансовите експерти препоръчват никога да не разчитате само на една банкова карта, особено когато пътувате извън страната.

Добра практика е:

* основната карта да бъде в портфейла;

* резервната да се съхранява отделно – например в куфара или в сейфа на хотела;

* малка сума пари в брой да бъде отделена за извънредни ситуации.

По този начин дори при загуба на портфейла няма да останете без никакъв достъп до средства.

Дигиталният портфейл също може да помогне

Все повече хора добавят банковите си карти в дигитални портфейли като Apple Pay или Google Pay. Ако телефонът остане у вас и картата е изгубена, в много случаи ще можете да продължите да плащате безконтактно, докато уредите издаването на нова карта.

Добра идея е да разполагате и с резервна карта – например Revolut, която да се съхранява отделно от основната и да ви осигури алтернативен начин за плащане при нужда. Ако използвате подобна услуга, можете да държите по-голямата част от средствата си в спестовна или друга отделна депозитна сметка и при загуба на картата веднага да ги прехвърлите през приложението, така че да ограничите риска при евентуална злоупотреба.

Паниката е най-лошият съветник

Загубата на банкова карта далеч не означава, че пътуването ви е провалено. Благодарение на мобилното банкиране, дигиталните портфейли и възможността за бързо блокиране на картите, подобни ситуации вече се решават значително по-лесно, отколкото преди години.

Най-важното е да реагирате веднага, да ограничите риска от злоупотреби и винаги да имате резервен план – независимо дали това е втора банкова карта, виртуален портфейл или малка сума в брой. Именно предварителната подготовка често се оказва разликата между няколко часа неудобство и сериозни финансови проблеми по време на иначе приятното пътуване.