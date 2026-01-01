Слънце, море и дългоочаквана почивка – но загубата или кражбата на лични документи могат бързо да превърнат приятната ваканция в чужбина в сериозно изпитание. В подобна ситуация е важно да се реагира спокойно, но без забавяне, и да се следват няколко основни стъпки.

Как да реагирате, ако останете без документи в чужбина?

Всеки български гражданин е длъжен в срок до три дни да заяви загубата или кражбата на личните си документи в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на България в държавата, в която се намира.

Добре е още в началото да подадете сигнал и в местната полиция. Издаденият документ за кражбата или загубата може да бъде необходим при последващите административни процедури.

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За да се предотврати злоупотреба с изгубения или откраднат документ, трябва да попълните декларация. (Ще я намерите в края на текста). След подаването ѝ документът се обявява за невалиден в информационните системи на МВР, Шенгенската информационна система и базата данни на Интерпол.

Ако вече сте съобщили за загубата или кражбата в полицията на държава от Шенгенското пространство или чрез Интерпол, документът може да бъде обявен за невалиден и по този ред.

Ако не разполагате с валиден документ за пътуване, българското дипломатическо или консулско представителство може да ви издаде временен документ, с който да се завърнете в България. За целта ще трябва да удостоверите самоличността си. Полезни могат да бъдат снимки или копия на документите, други официални документи с лични данни или информация, която улеснява проверката.

Ако в държавата, в която се намирате, няма българско посолство или консулство, можете да потърсите съдействие от дипломатическо или консулско представителство на друга държава – членка на Европейския съюз.

Какво да правите, ако намерите чужди документи?

Ако намерите чужд личен документ, сте длъжни да го предадете в най-близкото звено „Български документи за самоличност“ към СДВР, областна дирекция на МВР или районно управление. Ако се намирате в чужбина, документът може да бъде предаден в българско дипломатическо или консулско представителство.

Какво да правите, ако изгубите банковите си карти?

Блокирайте картите незабавно. Най-бързият начин е чрез мобилното приложение на банката, ако имате достъп до него. Ако това не е възможно, обадете се на денонощния телефон на банката и поискайте картите да бъдат блокирани. При съмнение за кражба поискайте издаването на нови карти.

Проверете банковите си сметки. Прегледайте последните извършени трансакции. Ако забележите плащания, които не сте извършвали, незабавно уведомете банката и подайте възражение.

Подайте сигнал в полицията. Това е особено важно, ако портфейлът е бил откраднат или в него е имало и лични документи. Полицейският протокол може да бъде необходим при последващи процедури пред банката или други институции.

Преди да тръгнете на път

Няколко лесни стъпки могат да ви спестят сериозни проблеми при загуба или кражба:

Направете копия или снимки на личните си документи и ги съхранявайте отделно от оригиналите;

Запишете телефоните за спешно блокиране на банковите си карти;

Не съхранявайте ПИН кодовете заедно с банковите карти;

Ако е възможно, носете резервна банкова карта на различно място от портфейла.

Декларацията, която трябва да се попълни при изгубени или откраднати документи: