Радев се крие зад колективната безотговорност, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от пресцентъра на формацията. Коментарът му е по повод думи на премиера Румен Радев в отговор на журналистически въпрос вчера дали протоколът от замразяването на договора с „Боташ“ ще стане публично известен. Премиерът отговори: „Обърнете се към търговските дружества – само те имат правото, ако решат, да публикуват“.

Очевидно е, че поредица правителства направиха необходимото, за да скрият сделката с „Боташ“ и да фокусират общественото внимание в други скандали, докато дадат време на Румен Радев да се договори с турската страна, коментира Костадинов, цитиран в съобщението. Той, от своя страна, е действал бързо и е дал на Турция „нищо“, смята лидерът на „Възраждане“. По негови думи Радев „подари една трета от потенциалните ни газови находища на Турция“. „Очакваме второто „нищо“ - подаряване на магистрала „Черно море“ на концесия и на трето „нищо“ - безплатен транзит на ток от Турция през България“.

И ГЕРБ, и ДПС, и БСП, и ПП-ДБ използваха „Боташ“ временно за предизборна дъвка, докато си играят междупартийни политически игри и договорки, каза също лидерът на „Възраждане“ и добави, че „Прогресивна България“ е представена на българските граждани като нещо ново, но всъщност е старо.

Припомняме, че след среща на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в началото на юли в Анкара „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. На 17 юли Радев коментира пред журналисти, че страната ни е поискала неща от Турция, не Турция от нас. Ние предложихме на Турция едно изключително взаимноизгодно партньорство, каза той.