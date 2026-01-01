Министерството на образованието и науката (МОН) ще преразгледа решението за вливане на Професионалната гимназия по промишлени технологии в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик, съобщиха от ведомството.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев е разпоредил да бъде свикано ново заседание на експертната комисия, която разглежда предложенията за промени в училищната мрежа, за да бъдат обсъдени всички възможни алтернативни варианти.

От МОН посочиха, че решението за сливането на двете професионални гимназии е взето през януари тази година. Един от основните аргументи е била възможността материалната база, използвана от Професионалната гимназия по промишлени технологии, да бъде предоставена на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, която в момента е на двусменен режим.

Последващ анализ на състоянието на сградния фонд обаче показва, че той не може да бъде използван от началото на новата учебна година, тъй като са необходими ремонтни дейности.

Това налага да бъдат обсъдени отново възможните решения за двете училища. Паралелно МОН ще търси възможности за финансиране на необходимите ремонти, така че сградният фонд, използван до момента от Професионалната гимназия по промишлени технологии, да може да бъде пълноценно използван в бъдеще, казаха от министерството.

Професионалната гимназия по промишлени технологии е с трайно намаляващ брой ученици през последните години, като в края на учебната 2025/2026 г. в нея са се обучавали общо 26 ученици от 8. до 11. клас. Същевременно Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт има близо 750 ученици и е единствената професионална гимназия в Пазарджик на двусменен режим.

Затова е необходимо да бъде намерено балансирано и устойчиво решение, което в дългосрочен план да създаде условия за преминаване към едносменен режим на обучение, като същевременно отчита интересите на учениците, родителите и училищните общности, добавиха от МОН.