До края на тази година Военноморските сили (ВМС) ще имат още един минен ловец. Това каза командирът на флота контраадмирал Кирил Михайлов в обръщението си към участващите в официалната церемония по награждаване на военни и цивилни служители.

По традиция отличията се връчват в навечерието на годишнината от създаването на бойния флот, в сградата на Адмиралтейството. Освен командира, награди връчват областният управител и кметът на Варна.

"През всичките 147 години от основаването си ВМС не са престанали да изпълняват своята мисия", посочи Михайлов. Той изтъкна, че флотът е преминавал както през периоди на възход, така и през трудни моменти, но винаги хората в морска униформа са изпълнявали своите задължения с чест и достойнство.

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Посрещаме годината отново в условията на военен конфликт и това до голяма степен определя задачите на флота, каза още Михайлов. По думите му наред с осигуряването безопасността на морското пространство на България, се изпълняват и задачи по изграждането и развитието на ВМС. Командирът припомни, че с меморандум с Нидерландия и Белгия страната ни придобива 7 минни ловци. По думите му флотът ще получи първия от тях до края на тази година.

В обръщението си Михайлов благодари на всички старшини, матроси, офицери, служители на ВМС, че продължават да опазват и наблюдават морското пространство, че реагират на всички сигнали за евентуални подозрителни обекти в акваторията и изпълняват професионално задълженията си.

Той изрази благодарност и към представителите на местната и държавната власт, на неправителствените и обществени организации, с които флотът поддържа отлични отношения.

Поздрав към служителите на бойния флот поднесе областният управител Марио Смърков. Той изтъкна, че ВМС са гарант за мир и стабилност. По думите му благодарение на флота страната ни заема достойно място сред съюзниците си.

Зам.-кметът Пламен Китипов посочи, че наградите, които се връчват в навечерието на празника на флота, не са само за хората, които ги получават, а за всички, които служат на обществото.

В Адмиралтейството днес бяха отличени общо 42-ма военни и цивилни служители на Военноморските сили. Областният управител награди четирима души. Толкова бяха и наградите, връчени от името на кмета на града.

Отличията за всички са по случай 147-та годишнина на ВМС, за проявен професионализъм и постигнати високи резултати при изпълнение на поставените задачи.