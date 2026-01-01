Пакистан, Турция и Саудитска Арабия подписаха споразумение за взаимна отбрана в момент, когато подкрепяните от Иран бунтовници хуси засилиха атаките си срещу обекти, свързани със Саудитска Арабия, съобщи Асошиейтед прес.

Богатата на петрол Саудитска Арабия, ядрената сила Пакистан и Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и бързо развиваща се отбранителна индустрия, подписаха споразумение за взаимна отбрана в петък, информира агенцията.

Сделката предвижда, че въоръжено нападение срещу която и да е от трите страни ще се счита за нападение срещу всички тях, а споразумението е било подписано по време на среща в Саудитска Арабия между саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф, допълва АП, позовавайки се на съобщение на министерството на външните работи на Пакистан.

„Споразумението има за цел да засили колективното възпиране срещу всеки акт на агресия“, се казва в изявление на министерството.

Според Асошиейтед прес, сделката идва в момент, когато Саудитска Арабия, чиято критична инфраструктура и петролни съоръжения са обект на атаки, се стреми да диверсифицира своите партньорства в областта на отбраната.