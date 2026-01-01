Официално приложение, използвано от украинците за получаване на информация за заплахи от руски въздушни удари, е било хакнато, заяви говорителят на украинските военновъздушни сили (ВВС), цитиран от Франс прес и Ройтерс.

ВВС първоначално бяха заявили, че официалното приложение „Въздушна тревога“ „вероятно е станало жертва на враждебна намеса“.По-късно говорителят им Юри Игнат потвърди тази информация.

Това съобщение идва само няколко минути след края на хуманитарното примирие между Киев и Москва около окупирания от руските сили град Олешки, разположен в южната част на Украйна.

Киев не е получил предупреждение от партньорите си за снощната атака срещу украинската столица

„В момента разпространяваната (чрез това приложение) информация относно нивата на заплаха не съответства на реалността“, заяви Украинският център за борба с дезинформацията.

Приложение се използва в цялата страна за получаване на предупреждения в реално време за заплаха от руски въздушни удари, по региони, окръзи или населени места. Украинците понякога разполагат само с няколко минути, за да реагират, например в случай на атака с балистична ракета.

Центърът за стратегически комуникации, който обединява правителствени органи и организации на гражданското общество, обвини Русия за кибератаката.

Приложението за кратко време показваше, че Киевска област и други райони са обект на предупреждение за ядрена опасност. Но аномалията по-късно изчезна.

Експлозии са избухнали в Киев след обявено предупреждение за въздушни удари

„Няма радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете актуалната информация в нашия канал!“, призоваха украинските ВВС в Телеграм.

От своя страна, агенция ТАСС съобщи, че мобилното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации е станало обект на голяма кибератака. Според министерството на потребителите е била изпратена фалшива информация за предполагаема заплаха за населението.

По-късно беше съобщено, че приложението се е върнало към работа в нормален режим.