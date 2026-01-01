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"Поздравления към Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори", написа в социалната мрежа "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа по въпросите на сигурността и отбраната, конкурентоспособността и енергийната независимост", подчерта Фон дер Лайен, след като резултатите от проучванията показаха голяма преднина на кандидатпрезидентската двойка Илиян Йотова и Кирил Вълчев.

"За силна България в силна Европа", завършва поздравлението.

 



 

 

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