"Поздравления към Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори", написа в социалната мрежа "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа по въпросите на сигурността и отбраната, конкурентоспособността и енергийната независимост", подчерта Фон дер Лайен, след като резултатите от проучванията показаха голяма преднина на кандидатпрезидентската двойка Илиян Йотова и Кирил Вълчев.
"За силна България в силна Европа", завършва поздравлението.
Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections.
From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work.
For a strong Bulgaria in a strong Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026