Креатинът, популярна хранителна добавка сред спортистите, може да предпази мозъка от увреждане, причинено от хронично чревно възпаление.

Учените са открили, че веществото помага за намаляване на възпалението в мозъка и предотвратяване на дисфункция на нервните клетки. Резултатите от изследването са публикувани в списание Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Изследователите са провели експеримент върху мъжки и женски плъхове, които са били изкуствено индуцирани да развият хроничен улцерозен колит, възпалително заболяване на червата. Някои от животните са получавали креатин ежедневно в питейната си вода, започвайки десет дни преди началото на заболяването. Оказа се, че чревното възпаление е засегнало и мозъка, по-специално хипокампуса, който е отговорен за паметта, ученето и емоционалното състояние. Освен това, увреждането е било по-изразено при мъжките плъхове, като се е наблюдавала смърт на нервните клетки и нарушена функция. Въпреки това, добавките с креатин са предотвратили развитието на възпалителни процеси в мозъка и са защитили нервните клетки от увреждане. Както при мъжките, така и при женските животни, активността на имунните клетки в мозъка е била намалена, заедно с намалено производство на вещества, причиняващи възпаление.

Освен това, креатинът е помогнал за възстановяване на енергийния баланс на нервните клетки. При мъжете добавката също така предотвратява невронно увреждане и нарушаване на предаването на електрически сигнали. Учените предполагат, че креатинът може да бъде обещаващо средство за защита на мозъка при хора с хронично възпалително заболяване на червата.