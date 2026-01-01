От днес, 2 ноември 2026 г., започва да тече срокът, в който хората, които получават българска пенсия, но са с местоживеене в държава, която не е член на Европейския съюз, и с която не се прилагат разпоредбите на международен договор за социална сигурност, по който България е страна, трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането на пенсията, напомнят от Националния осигурителен институт (НОИ).

Документът, добил популярност като „декларация живот“, трябва да бъде подаден от съответните лица до края на настоящата година, за да бъде продължено изплащането на българските им пенсии и през 2027 г.

Декларация живот се подава веднъж годишно между 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. В същият период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път чрез Услуга 52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България“, достъпна с КЕП или ПИК на НОИ на Единния портал за електронни услуги на институцията.

На интернет страницата на НОИ са налични двуезични формуляри на декларацията на следните езици: английски, испански, френски, немски, италиански и турски. Те могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри“, „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.