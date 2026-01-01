Изборният ден за българските граждани извън страната на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България приключи в 6:00 часа българско време на 2 ноември. Последни затвориха избирателните секции в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада. Това съобщиха от МВнР.

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Всички 613 избирателни секции в 60 държави приключиха успешно работа. По информация на дипломатическите и консулските представителства изборните книжа и резултатите от гласуването са предадени по установения ред на Централната избирателна комисия. Изборният ден премина без затруднения за всички секции извън страната.

И на втория тур сънародниците ни зад граница имаха възможност да упражнят правото си на глас в широк географски обхват – от Нова Зеландия и Австралия до западното крайбрежие на Северна Америка, включително в държави, в които България няма дипломатически или консулски представителства.

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Организацията на вота обхвана както големите градове, така и по-малки населени места, в които сънародниците ни получиха възможност да гласуват в близост до местоживеенето си.

Министерството на външните работи изказва своята благодарност към българските организации и доброволци в чужбина за тяхната подкрепа в усилията на институцията, дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница за успешното организиране и провеждане на изборите извън страната.