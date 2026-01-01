Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Заседанието се провежда при закрити врата.

Побоят над мъжа, убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, е продължил повече от час. Това каза по-рано пред журналисти наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова преди началото на съдебното заседание в Окръжен съд Пловдив, където се разглеждат мерките за неотклонение на петимата непълнолетни, задържани за престъплението. Младежите са с обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.

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Позовавайки се на показанията на свидетели и очевидци, съдия Петко Минев коментира, че особената жестокост се изразявала в това, че има данни за бръснене на вежди, за гасене на фасове по тялото на мъжа, за рисуване на свастики по него, за многократно заплюване, за душене, за отправяне не множество обиди, принизяващи човешката личност.

Изключителността на случая е проявената агресия и на практика смазването на един човек, който се е молил, но не е получил милост, каза съдията. Младежите са нанесли множество удари по главата на жертвата и по тялото му, довели до счупени ребра, разкъсване на бъбреци, черния и белия дроб. По тези действия може да се изведе умисъл мъжът да бъде убит, допълни Минев.

Съдията посочи, че няма данни по делото да има извършени действия от пострадалия, които да предизвикат това нападение. Имало е чат, но на практика този човек е бил примамен на това място за среща, каза Минев. По думите му обвиняемите изпитали гордост от стореното и дори публикували в социалните мрежи снимки и клипове с жертвата. Накрая взели 30 евро от жертвата и си купили дюнери.

Той подчерта, че към момента може да бъде направено обосновано предположение, че именно тези пет деца са извършили деянието и не изключи броят им да се промени.

Предвид, че са непълнолетни липсва опасност да се укрият, но според съда може да извършат друго престъпление. Тези петима млади хора са извършили изключително брутално посегателство срещу най-голямата ценност, която Наказателният кодекс защитава – човешкият живот, каза съдията. Предвид стореното, той ги определи като жестоки хора, които не уважават чуждия живот, които въпреки младата си възраст са натрупали агресия, която се откроява от обикновените случаи.

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Трифонова допълни, че убийството е извършено в съучастие и ще настоява и за петимата мерките за неотклонение да бъдат "задържане под стража".

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Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.

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Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира пред журналисти, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания, лоша компания са дали своето отражение за случилото се. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие, каза юристът. По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват. Решението за деянието било взето импулсивно. Адвокатът каза, че клиентът му е от елитно училище, от добро семейство.

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След редукцията за непълнолетните законът предвижда за лицата, навършили 16 г., лишаване от свобода от 5 до 12 години, а за тези, които са под 16 години - от 3 до 10 години. Две лица са под 16 г., а другите трима са над

Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертва бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години. Тя се случила на Младежкия хълм, където мъжът бил нападнат. Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

На бдение снощи в Кричим, от където е жертвата Георги Кузев, негови близки бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.