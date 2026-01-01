Къде в България се пие най-много бира?

Отговорът идва от Националния статистически институт (НСИ) точно навреме за Международния ден на бирата.

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Празникът се отбелязва в първия петък на август, а през 2026 г. това е 7 август. По този повод НСИ десетте области у нас с най-голямо средно потребление на бира през 2025 г.

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Безспорен първенец е Добрич, където средното потребление достига 61,5 литра на човек за година.

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На второ място е Плевен с 56,5 литра, а третата позиция е за Велико Търново - 55,6 литра.

🍻 Топ 10 на бирените области:

Добрич - 61,5 литра

Плевен - 56,5 литра

Велико Търново - 55,6 литра

Монтана - 55,3 литра

Шумен - 50,1 литра

София - 46,4 литра

Търговище - 38,9 литра

Стара Загора - 34,6 литра

Хасково - 33,6 литра

Враца - 31,5 литра

Национален статистически институт

Така Добрич оглавява своеобразната бирена класация на България, като средното потребление там е с цели 30 литра повече на човек спрямо десетата в списъка Враца.

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Любопитното е, че София заема шестото място с 46,4 литра средно на лице, докато сред първите пет попадат Добрич, Плевен, Велико Търново, Монтана и Шумен.

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Данните са на НСИ за 2025 г. и са представени по повод Международния ден на бирата, който се отбелязва вече 20 години.

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А днес поводът е ясен - студена бира, добра компания и наздраве! 🍺