Къде в България се пие най-много бира?
Отговорът идва от Националния статистически институт (НСИ) точно навреме за Международния ден на бирата.
Празникът се отбелязва в първия петък на август, а през 2026 г. това е 7 август. По този повод НСИ десетте области у нас с най-голямо средно потребление на бира през 2025 г.
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Безспорен първенец е Добрич, където средното потребление достига 61,5 литра на човек за година.
На второ място е Плевен с 56,5 литра, а третата позиция е за Велико Търново - 55,6 литра.
🍻 Топ 10 на бирените области:
Добрич - 61,5 литра
Плевен - 56,5 литра
Велико Търново - 55,6 литра
Монтана - 55,3 литра
Шумен - 50,1 литра
София - 46,4 литра
Търговище - 38,9 литра
Стара Загора - 34,6 литра
Хасково - 33,6 литра
Враца - 31,5 литра
Така Добрич оглавява своеобразната бирена класация на България, като средното потребление там е с цели 30 литра повече на човек спрямо десетата в списъка Враца.
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Любопитното е, че София заема шестото място с 46,4 литра средно на лице, докато сред първите пет попадат Добрич, Плевен, Велико Търново, Монтана и Шумен.
Данните са на НСИ за 2025 г. и са представени по повод Международния ден на бирата, който се отбелязва вече 20 години.
А днес поводът е ясен - студена бира, добра компания и наздраве! 🍺