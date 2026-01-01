Депутатът от ГЕРБ–СДС Костадин Ангелов и здравният икономист Аркади Шарков се обявиха срещу закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) и прехвърлянето на функциите му към нова Главна дирекция в Министерството на здравеопазването. Костадин Ангелов и Аркади Шарков предупредиха в отделни публикации във Facebook, че подобна промяна може да засегне прозрачността при определянето на цените на лекарствата и оценката на здравните технологии.

Предложения за структурни реформи ще бъдат представени за широко обществено обсъждане, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ). Това не са окончателни решения, а предложения за структурни реформи, които да формират по-отговорна към обществото администрация, допълни тя.

Преди дни председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов, съобщи във Фейсбук за доклад на министерството, като посочи, че в него се предвижда закриване на 28-те регионални здравни инспекции като самостоятелни юридически лица. От МЗ тогава отговориха, че предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури, а се предлага промяна в административният модел на организация, като всички специализирани дейности, контролни функции и експертният персонал се запазват.

Отговорността на държавата не е да пази статуквото, отговорността на държавата е честно да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения, допълни министър Ивкова. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една-единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите, добави министър Ивкова.

Повече от 20 г. българското здравеопазване се реформира на части. Увеличават се бюджетите, приемат се промени, създават се нови правила, но въпросът, който дължим на обществото, е дали постигаме резултатите, които българските граждани заслужават, каза още тя. По думите й отговорът е очевиден. Факт е, че достъпът до лекарства продължава да бъде сериозно предизвикателство за много български пациенти. „Факт е, че достъпът до качествени медицински услуги остава неравномерен. Факт е, че в системата съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не създават по-добро здравеопазване. Факт е, че въпреки ежегодното увеличение на публичните средства, България продължава да бъде сред страните с тревожни показатели по отношение на предотвратимата смъртност, сърдечносъдовите заболявания и онкологичните заболявания", посочи министър Ивкова.

Не приемам опитите този разговор да бъде подменен със спекулации и внушения, още по-малко приемам да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди, каза още тя. По думите й всяка професионална организация, институция, експерт и всеки заинтересован гражданин ще могат да представят своите становища, аргументи и предложения, като всички мнения ще бъдат разгледани професионално и прозрачно.

„Моята отговорност като министър на здравеопазването не е да защитавам съществуващите административни модели. Моята отговорност е да защитавам правото на всеки български гражданин да получи навременна, качествена и достъпна медицинска помощ. Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи - да", допълни министър Ивкова.

Костадин Ангелов от ГЕРБ–СДС

Костадин Ангелов припомня, че НСЦРЛП е създаден през 2013 г. след проблеми и скандали около работата на тогавашната комисия към Министерството на здравеопазването. По думите му целта е била да бъде изграден единен, професионален и независим държавен орган, който да отговаря за ценообразуването и реимбурсирането на лекарствата.

Той посочва, че Съветът е колегиален орган на изпълнителната власт, в който решенията се вземат след обсъждане и с необходимото мнозинство.

Според Ангелов намерението на здравния министър да закрие структурата е „недопустимо“. Той смята, че вливането ѝ в Главна дирекция към Министерството на здравеопазването противоречи на принципите на Закона за администрацията.

Като аргумент срещу промяната Ангелов посочва още, че в НСЦРЛП са обединени дейностите по ценообразуване, реимбурсиране и оценка на здравните технологии, а в работата му участват специалисти от различни области – лекари, фармацевти, юристи и икономисти.

По думите му Съветът разполага с изграден административен капацитет, поддържа ключови бази данни за лекарствената политика и има важна роля за навлизането на генерични лекарства и намаляването на цените.

„Закриването на НСЦРЛП няма да доведе до „оптимизация“. Ще доведе до хаос в системата на лекарствените продукти. А от този хаос ще пострадат всички български граждани“, предупреждава Ангелов.

Здравният икономист Аркади Шарков

Срещу промяната се обяви и здравният икономист Аркади Шарков. По думите му допреди около месец информацията за подобно преструктуриране е била основно на ниво слухове, но след като намерението вече е станало публично, трябва да има реакция.

Според него закриването на НСЦРЛП и прехвърлянето му към нова Главна дирекция на здравното министерство е грешка.

Шарков предупреждава, че промяната може да засегне прозрачността както при ценообразуването на лекарствените продукти, така и при оценката на здравните технологии, свързана с навлизането на иновативни медикаменти на пазара.

Той определя Съвета като една от ефективно и прозрачно работещите структури в здравеопазването наред с Изпълнителната агенция по лекарствата.

Шарков обръща внимание и на сегашния статут на Съвета, като посочва, че председателят и членовете му се избират, преназначават и освобождават от Министерския съвет. Според него това осигурява публичност по отношение на хората, които ръководят структурата, и политиките, които тя провежда.

Депутатът критикува и по-широките намерения за преструктуриране на звена в здравната система.

„Грандоманският подход да се закриват или преструктурират ведомства, без ясни аргументи за това, не е административна реформа“, заявява Шарков. Като други структури, към които трябва да се подхожда внимателно, той посочва регионалните здравни инспекции и Центъра за асистирана репродукция.

Според него предложенията трябва да бъдат внимателно разгледани от Министерския съвет, преди да се пристъпи към реални промени.

Доктор Георги Стаменов

Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) да бъде запазен като самостоятелна, специализирана и отчетна структура. За това настоява в отворено писмо д-р Георги Стаменов, главен координатор на Експертния съвет по медицински дейности в областта на асистираната репродукция към Министерството на здравеопазването (МЗ). Отвореното писмо е адресирано до премиера Румен Радев, до председателя на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов, до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и до медиите.

Д-р Стаменов посочва, че е научил от медии за предложение ЦАР да загуби самостоятелния си статут и дейността по финансиране на асистираната репродукция да бъде прехвърлена към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). "Нито моето мнение, нито становище на Съвета са били поискани", заявява той в писмото си.

Това не е спор за административно влияние, а е тревожен знак, че промяна, която може да засегне хиляди двойки и техния шанс да имат дете, се подготвя без предварителен разговор с лекарите, които ежедневно носят отговорността за тези пациенти, и без представена оценка на въздействието върху достъпа, сроковете и медицинските резултати, допълва лекарят.

През 2013 г. подобен тип прехвърляне на дейността към НЗОК доведе до сериозни организационни затруднения още в началото на годината - проблеми с договорите, софтуера и отчитането, посочва още той. По официалния тогава отговор на НЗОК за януари са били отчетени и заплатени само три случая, а за февруари не е била отчетена инвитро дейност. В началото на 2014 г. Касата е трябвало да осигури допълнителни средства за неразплатени разходи от 2013 г., а от 1 януари 2014 г. финансирането отново е върнато към МЗ и самостоятелния ЦАР, добавя в писмото си д-р Стаменов.

Георги Стаменов настоява незабавно да бъде свикана работна група с участие на експертния съвет, на пациентски организации, лечебни заведения, НЗОК и Комисията по здравеопазването. Решение може да има само след открито обществено обсъждане и след публикуване на конкретен нормативен, финансов и организационен модел, пише той.

От Фондация "Искам бебе" настояха вчера предложението за прехвърляне на ЦАР към НЗОК да бъде оттеглено.

Припомняме, че подобни реакции предизвика и предложението на Министерството на здравеопазването за закриването на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) като самостоятелни юридически лица, които да бъдат преобразувани в териториални структури на МЗ, както и на ин витро центъра.