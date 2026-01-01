Производството на всички основни енергийни продукти в България се увеличава през юни 2026 г. спрямо май, докато при доставките се отчита значителен спад на природния газ – с 34,1%, показват данните на Националния статистически институт.

Най-голям е ръстът в производството на пропан-бутанови смеси – с 14,3%, до 8 хил. тона. Производството на твърди горива нараства с 12,2% до 936 хил. тона, на електрическа енергия – с 3,4% до 3162 ГВтч, на автомобилен бензин – с 3,1% до 131 хил. тона, а на дизелово гориво – с 0,8% до 255 хил. тона.

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Производството на природен газ също се увеличава и достига 1 млн. куб. метра, което е обичайното му равнище, отбелязва НСИ в оповестената си днес статистика.

На годишна база през юни производството на твърди горива се увеличава с 6,4%, а на електрическа енергия – с 4,6%. В същото време намалява производството на пропан-бутанови смеси – с 11,1%, дизелово гориво – с 4,5%, и автомобилен бензин – с 2,2%. Производството на природен газ остава без промяна.

При доставките най-съществен месечен ръст е отчетен при твърдите горива – с 14,7%, до 1,014 млн. тона. Доставките на пропан-бутанови смеси се увеличават с 12,5% до 36 хил. тона.

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На обратния полюс е природният газ – доставките му намаляват с 34,1% до 143 млн. куб. метра. Спад има и при автомобилния бензин – с 8,6%, електрическата енергия – с 3,4%, и дизеловото гориво – с 1,7%.

Спрямо юни 2025 г. доставките на твърди горива нарастват с 5,6%, а на електрическа енергия – с 2,6%. Доставките на автомобилен бензин също са значително по-високи и достигат обичайните си равнища.

На годишна база намаляват доставките на природен газ – с 3,4%, пропан-бутанови смеси – с 2,7%, и дизелово гориво – с 2,5%.