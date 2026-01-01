В РУ-Попово разследват нанесена чрез измама имуществена вреда в размер на 100 евро.

На 27 август около 16 ч. на улица в гр. Попово непознат мъж е предложил на 61-годишна жена да му развали банкнота от 100 евро. Жената му дала две банкноти от по 50 евро, и приела от него една банкнота от 100 евро.

Жена опита да плати с фалшива банкнота от 200 евро в магазин в Стара Загора

Впоследствие тя е установила, че е била въведена в заблуждение – предоставената й от мъжа банкнота се е оказала реквизитна, след което е сигнализирала в управлението.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.