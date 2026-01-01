ГЕРБ ще проведе Национално събрание. Форумът ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от партията.

Цветан Цветанов предложи Бойко Борисов да бъде кандидат-президентът на ГЕРБ

Националното събрание на партията ще гласува промени в състава на Изпълнителната комисия. В началото на новия политически сезон делегатите на форума ще чуят и ключови послания от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод приоритетите на партията и предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка.

Единодушно: ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател на партията

Националното събрание ще се проведе в неделя, 30 август 2026 г., от 12:00 часа в зала 3 на НДК.