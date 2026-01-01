Служители на Икономическа полиция от СДВР установиха манипулиране на данни в пункт за годишни технически прегледи, съобщиха от МВР.

До реализация се стигнало след получена оперативна информация в отдел „Икономическа полиция“ на столичната полиция за нерегламентирани действия в пункт за годишни технически прегледи в жк. „Младост“.

Злоупотреба с лични данни: Разкриха мащабна измама в пункт за годишни технически прегледи в София (СНИМКИ/ВИДЕО)

На 27 август столични полицаи, съвместно със служители на отдел „Автомобилна администрация“, провели специализирана операция. В хода ѝ бил проверен пункт за извършване на периодични годишни технически прегледи в жк. „Младост 2“, стопанисван от частна фирма.

По време на проверката служителите установили, че към измервателните уреди - газанализатор и димомер - било прикачено специално техническо средство, с което се манипулирали данните от уредите.

МВР

При проведените процесуално-следствени действия били иззети устройството, запалка и отвертка, с помощта на които се променяли данните на уредите. На място бил извършен оглед, а на 76-годишния собственик е съставен акт за административно нарушение.

Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.