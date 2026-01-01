Заловиха две дилърки - на 30 и 35 години при спецакция в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 26 август. Хванат е клиент - мъж на 26 години, непосредствено след извършване на сделка с марихуана. Същият ден е задържана и 30-годишната жена, разпространяваща наркотичното вещество. В жилището й са открити и иззети марихуана и метамфетамин.

ОД на МВР-Стара Загора

Общото количество на иззетите вещества е близо 40 грама марихуана и близо 18 грама метамфетамин. Хванато е и 17-годишно момиче, като се уточнява съпричастността му към извършеното деяние.

Полицията с две акции срещу наркотиците в Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)

Извършена е проверка в жилище, където са установили 35-годишна жена, криминално проявена и осъждана, за която има данни, че разпространява наркотично вещество, както и неин родственик - мъж на 19 години.

ОД на МВР-Стара Загора

В жената са намерени 22 пликчета с бяло кристалообразно вещество и 1545 евро. В жилището са намерени още плик с кристалообразно вещество и две електронни везни, експертизата установява, че иззетото вещество е 8,55 грама метамфетамин. Мъжът и жената са задържани за срок до 24 часа.

ОД на МВР-Стара Загора

По двата случая се водят разследвания под надзора на прокуратурата. Установени е притежание на наркотични вещества - 0,32 грама метамфетамин в 37-годишен мъж, 0,24 грама метамфетамин в 33-годишен мъж, 0,57 грама метамфетамин в 35-годишен мъж, 0,06 грама метамфетамин в 23-годишен мъж и в момче на 15 години – 1,24 грама марихуана.