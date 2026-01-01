89-годишен мъж от Гуадалема де лос Кинтеро, район на Утрера в испанската провинция Севиля, почина след диагностициран менингоенцефалит, причинен от вируса на западнонилската треска. Това е вторият смъртен случай от заболяването в Андалусия през този сезон.

Пациентът е бил настанен от 24 август в болница „Вирхен дел Росио“ в Севиля.

Първият смъртен случай беше регистриран на 5 август при 82-годишен жител на Дос Ерманас, който е имал и придружаващи заболявания. До момента в Андалусия са потвърдени общо 54 случая на западнонилска треска при хора - 37 леки и 17 тежки.

Четирима пациенти остават в болница, а останалите са се възстановили, пише „Евронюз“.

Регионалното правителство на Андалусия постави под тревога 27 общини, един район и едно отдалечено населено място след установяването на случаи при хора или циркулация на вируса сред комари, птици или еднокопитни животни.

Повечето засегнати райони се намират в провинция Севиля. Сред тях са самият град Севиля, Дос Ерманас, Кория дел Рио, Ла Пуебла дел Рио, Лос Паласиос и Виляфранка и Гуадалема де лос Кинтеро.

Проверките през последната седмица са установили и голям брой женски комари, пренасящи вируса, в няколко общини в провинция Севиля, включително Ла Пуебла дел Рио, Лос Паласиос и Виляфранка, Исла Майор и Виляманрике де ла Кондеса.

Западнонилската треска е инфекциозно заболяване, предавано основно чрез ухапване от заразени комари, което може да засегне както хора, така и птици.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1937 г. в Уганда, в района на Западен Нил, а десетилетия по-късно достига Северна Америка. През последните години разпространението му се увеличава, подпомогнато от по-високите температури, които позволяват на комарите преносители да останат активни за по-дълъг период.

Повечето заразени не проявяват симптоми. При развитие на такива най-често се наблюдават повишена температура, главоболие, болки в мускулите или ставите, а понякога повръщане, диария или кожни обриви.

При около 1% от случаите могат да възникнат тежки неврологични усложнения като енцефалит или менингит. Рискът е особено висок при хора над 60-годишна възраст и при пациенти с определени хронични заболявания.