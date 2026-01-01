Страни на Балканите отчитат активна циркулация на вируса на западнонилската треска през настоящия сезон. Първият за годината случай вече е регистриран и в България, съобщи БТА, позовавайки се на данните от Националния център по заразни и паразитни болести за отчетната седмица 17-23 август 2026 г.

Особено внимание в региона привлича ситуацията в Гърция. Според Световната здравна организация (СЗО) тази страна отбелязва най-рязкото увеличение на регистрираните случаи в Европа през последните седмици. По данни на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) към 5 август Гърция е на второ място след Италия по брой на случаите, като на страната се падат 26,5 процента от всички случаи в Европа, при 56,7 процента за Италия.

Регионалното бюро на СЗО за Европа призовава страните да засилят наблюдението на популациите от комари и да повишат информираността на населението за мерките за предпазване от инфекцията.

Вирусът на западнонилската треска се предава на хората основно чрез ухапване от заразени комари (род Culex), а комарите се инфектират от заразени птици. Вирусът може да се предаде от човек на човек единствено при кръвопреливане или трансплантация на органи, както и от инфектирана майка на дете при бременност, раждане и кърмене. Няма разработена ваксина за борба с вируса при хората.

Повечето случаи на инфекция се регистрират между юли и септември, когато комарите са най-активни, посочва Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC). Около 80 процента от инфекциите при хората протичат безсимптомно. При останалите заразени могат да се появят симптоми като треска, главоболие, мускулни болки, а понякога и кожен обрив. В повечето случаи заболяването протича леко или умерено, но при малка част от инфектираните може да се развият тежки неврологични усложнения, включително менингит и енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.

На фона на разрастването на разпространението на вируса в Европа европейски експерти настояха за по-строги мерки за борба с комарите.

Най-новите официални данни в Гърция, изнесени от Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ), показват, че до 19 август в страната са регистрирани 157 случая на хора, заразени с вируса. Общо 116 пациенти са диагностицирани с проблеми с централната нервна система като менингит, енцефалит и парализа. Вследствие на усложнения са починали 13 пациента. Средната възраст на починалите е 82 години. Най-много случаи има в райони на Североизточна Гърция и южната част на страната.

През цялата минала година в Гърция са регистрирани 96 случая на заразени със западнонилска треска. Смъртните случаи са били девет. Експерти отбелязват, че подобен бум на усложнения след ухапване от комари се е наблюдавал в страната през 2018 г.

Според последните данни на Института за обществено здраве на Република Северна Македония до 18 август в страната са регистрирани общо 38 случая на западнонилска треска. Потвърдените случаи са 36, а други два се смятат за вероятни.

Почти всички случаи (37 от 38) са от региона на Скопие, а на 11 август Центърът за обществено здраве в Скопие обяви епидемия от западнонилска треска в пет общини – Кисела вода, Гази баба, Аеродром, Бутел и Илинден.

Регистрирани са и четири смъртни случая.

Според последните данни на Националния институт за обществено здраве на Румъния, обхващащи периода 3 юни – 20 август 2026 г., в страната са регистрирани 34 лабораторно потвърдени случая на инфекция със западнонилския вирус и 8 вероятни случая. Починали са двама души, след заразяване с вируса, като и двамата са възрастни хора с придружаващи заболявания.

Западнонилската треска е разпространена в Букурещ и още 14 окръга, като най-много случаи има в Букурещ и в окръзите Кълъраш и Гюргево.

В Сърбия случаите на заразени със западнонилска треска станаха 11, като само за седмица се увеличиха с пет случая, сочат данни на Института за обществено здраве „Д-р Милан Йованович Батут“. Сред пациентите са седем мъже и четири жени, със средна възраст 66,2 години.



Хърватският институт по обществено здраве (HZJZ) потвърди три случая на западнонилска треска в Хърватия, предаде агенция ХИНА. Един от пациентите, който е на възраст над 80 години и е от района на Загреб, е поставен на апаратна вентилация.

От Хърватския институт по обществено здраве съобщиха, че тримата пациенти са се заразили през юли и август и са от Източна, Централна и Северозападна Хърватия. Два от случаите са открити случайно по време на серологични изследвания, извършвани за други цели, съобщи обществената медия Ха Ер Те (HRT).

В Албания също бе потвърден първият за тази година случай на заразяване с вируса на западнонилска треска. Заразата е установена в югоизточния регион Корча, съобщи агенция АТА, позовавайки се на информация от министерството на здравеопазването и социалната защита на страната.

Случаят е бил идентифициран в началото на август в рамките на засиления национален мониторинг за вируса.

Един случай е регистриран досега от началото на годината и в Кипър. Става дума за 70-годишен мъж, който е в тежко състояние и е настанен в отделението за интензивно лечение на Многопрофилната болница в Никозия, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Заместник-директорът в Министерството на здравеопазването Елисавет Константину каза пред КНА, че министерството разполага с протоколи и процедури за лечение на заразените лица и управление на ситуацията, които включват допълнително пръскане срещу комари след всеки установен случай в районите, където пациентът може да се е заразил.

Националният институт по обществено здраве на Косово също потвърди по-рано този месец за един положителен случай на зараза с вируса на западнонилската треска, съобщиха местни медии. Според информацията пациентът е гражданин на Косово, роден през 2005 г. и инфекцията му е локално придобита.