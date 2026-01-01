Екоинспекцията в Смолян ще инициира среща с представители на научната общност за състоянието на Смолянските езера. Това каза директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Екатерина Гаджева.

Поводът са сигнали за пресъхване на част от емблематичните естествени водоеми над Смолян и за промяна на естествения воден отток.

„Тъй като част от Смолянските езера попадат в защитена територия, инициирахме обща проверка и предстои да организираме среща със специалисти, за да се вземе адекватно решение“, посочи Гаджева.

През юли, след сигнал от граждани, експерти на РИОСВ, съвместно с представители на Община Смолян, Териториалното поделение „Държавно горско стопанство-Смолян“ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив, са извършили проверка на природната забележителност Смолянските езера. Обходени са районите около Тревистото, Бистрото и Мътното езеро, както и съседни имоти.

Повод за проверката са сигнали за пресъхването на Бистрото езеро и промяна на естествения воден отток, както и необходимостта от почистване на паднали дървета в Мътното езеро, се посочва в месечния отчет на екоинспекцията.

При обхода не е установена пряка човешка намеса, която да възпрепятства или отклонява естествения ход на водата към Бистрото езеро. Не са открити струпвания на камъни или земни маси, изградени диги, прегради или други съоръжения.

Не са констатирани и дейности по засипване, изкопаване или изземване на наносни отложения, които биха могли да променят естествения дренаж или посоката на оттока от Тревистото езеро.

Проверката не е установила и дейности, нарушаващи режимите на защитената територия - природна забележителност Смолянските езера, както и на защитена зона „Родопи - Западни“. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Проблемът с намаляването на водите на Смолянските езера се наблюдава от няколко години. През миналото лято Бистрото езеро пресъхна почти напълно след продължителните периоди без валежи. Тогава на мястото на водоема се виждаше основно дъното му, като вода беше останала само под формата на малка влажна зона.

Екип от Катедрата по „Екология и опазване на околната среда“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ следи от 2020 г. състоянието на Тревистото, Бистрото и Мътното езеро.