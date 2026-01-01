Украинският бизнесмен и основател на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е влязъл в България на 16 юни 2026 г., потвърди старши комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна. По постановление на прокуратурата с него се извършват процесуално-следствени действия, включително разпит.

Невзоров е бил установен от служителите на МВР непосредствено след влизането си в страната, а Варненската окръжна прокуратура е била своевременно уведомена.

„Първите индикации, че ще се завърне в страната, бяха още от предния понеделник. Във вторник беше отведен за разпит и фактически бяха предприети първите процесуално-следствени действия“, заяви старши комисар Пировски пред журналисти след множеството медийни запитвания, породени от внезапната публична поява на украинския бизнесмен.

Невзоров е бил разпитан от органите на МВР и осигурен за разпит пред прокуратурата. До предаването му на държавното обвинение той е бил под постоянно наблюдение на полицията. Бизнесменът се е явил доброволно след получена призовка и оказва съдействие на разследването.

По неофициална информация Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства, свързани с незаконното строителство в местността „Баба Алино“.

Олег Невзоров се появи – срещна се със собственици на имоти в „Баба Алино“

Спрямо него не е издадена заповед за задържане. Пред журналисти директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов по-рано също потвърди, че Невзоров е бил локализиран веднага след влизането си в страната и е осигурен на прокуратурата за разпит.

Златанов, който участва в откриването на информационната кампания „Направи промяната“, отказа да даде подробности кога и откъде Невзоров е влязъл в България, като уточни, че тази информация е от значение за работата на прокуратурата и МВР.

По-рано днес стана ясно, че се е провела среща между основателя на корпорация „КУБ“, екипа на компанията и множество собственици на имоти в комплекса. За събитието съобщиха от „Форест клуб“ на официалната си страница във „Фейсбук“.

В началото на юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че движението на собственика на украинската корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е било проследено, а събраната информация е предоставена на Държавна агенция „Национална сигурност“.