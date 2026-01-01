Британският крал Чарлз III за първи път ще оповести публично размера на данъците, които плаща като монарх. Това съобщи говорител на кралското семейство, цитиран от британските медии, като част от усилията на Бъкингамския дворец за по-голяма прозрачност и отчетност.

По закон кралят не е задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството за активите, наследени от покойната кралица Елизабет II. Въпреки това Чарлз доброволно плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби при продажба на свои частни активи.

Подробностите за неговите данъчни плащания ще бъдат включени в годишния финансов отчет на кралското семейство, който ще бъде публикуван в четвъртък.

Освен средствата, предоставяни от държавата за изпълнение на официалните му задължения, кралят получава и лични доходи от земи, частни имоти и инвестиции. През финансовата 2025/26 година монархията е получила 132 милиона британски лири (около 175 милиона долара) държавно финансиране за покриване на официалните си разходи.

Говорител на Бъкингамския дворец заяви, че решението за публикуване на данъчните данни на монарха има за цел да „насърчи по-широкото разбиране на нашата отчетност“.

От двореца припомнят, че Чарлз е оповестявал информация за своите данъчни плащания още като принц на Уелс и възнамерява да продължи тази практика и като крал.

Междувременно Комисията по публични сметки към британския парламент продължава разследването си на договорите за жилищни имоти, предоставени на членове на кралското семейство, започнало през миналата година.