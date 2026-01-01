„Не бяхме поканени на срещата днес, но няма да търсим причините за това. Когато става дума за Витоша, няма място за его и политическо противоборство. Това е тема, по която институциите трябва да работят заедно“, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод проведената днес среща в Министерския съвет за бъдещето на планината.

Кметът подчерта, че приветства всяка стъпка напред по темата и отбеляза, че позицията на правителството по ключовите въпроси за Витоша съвпада с тази, която Столичната община последователно защитава през последните две години. „Трудно е да говориш за Витоша без София. От самото начало с “Визия за Витоша” настояваме за нов план за управление, по-добър достъп до планината и дългосрочна визия за нейното развитие. Това са въпроси, по които сме работили с всяко правителство досега и ще продължим да работим по същия начин“, посочи Терзиев.

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Според столичния кмет следващата стъпка е да се подпише Меморандум между всички страни - така, както “Визия за Витоша” предполага, “за да има и формално съгласие между страните кой какво трябва да свърши. И на базата на това да има и ясен времеви хоризонт"

По думите му Столичната община винаги е подхождала към темата с готовност за партньорство, аргументирани предложения и настояване за ясно разпределение на отговорностите между институциите.

„Най-важните решения за Витоша не могат да бъдат взети от една институция. Те изискват координация, последователност и ясни ангажименти. Без София няма как да бъдат решени въпросите за транспорта до планината, градската среда около нея и голяма част от ежедневните проблеми, с които се сблъскват хората“, заяви кметът. Терзиев припомни, че през последните две години Столичната община работи по своята #ВизияЗаВитоша и вече има конкретни резултати, които се виждат и усещат от гражданите.

Столична община

„Витоша не бива да бъде заложник на каквото и да е противопоставяне. Тя е по-голяма от всички нас. Част е от идентичността на София и от живота на поколения софиянци“, каза още той.

Кметът заяви, че Столичната община ще остане конструктивен партньор на държавата по всички теми, свързани с развитието на планината.

„Ще продължим да настояваме за решителни стъпки напред и за реални решения. За да оставим на хората след нас по-добро наследство от това, което сме заварили. Това може да стане само ако работим заедно“, подчерта Васил Терзиев.