Днес стартираме мисия "Спасяване на Витоша", защото планината вече има нужда от спасение - това заяви министър Иван Шишков. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се проведе съвместна среща за разглеждане на законодателни промени, свързани с развитието на Природния парк.

"Все пак планината е неодушевена, така че ние на практика спасяваме мечтите на едно цяло поколение. Защото вече няма истинско ползване на планината. Считате ли, че достъпът с автомобили до Витоша през 2026 година е нормален достъп, вместо да има лифтове и вместо да пазим природата. Лифтовете се разпадат пред погледите ни, а ние не практика ползваме природата, като й нанасяме щети", обобщи Шишков.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова заяви, че за правителството и в частност ресорните министерства Витоша е кауза.

"За нас това е проблем на управлението през годините и се е стигнало до парадокс, така че всички ние да живеем до планина с огромен потенциал, но труднодостъпна и с амортизирана инфраструктура. Но за да се реши този проблем, работата на парче не работи, затова ние имаме дългосрочна визия за Витоша и предстои дебат. Витоша трябва да бъде опазена и достъпна, да осигурява целогодишен достъп до природа, спорт, образование и туризъм", каза Карамфилова.

Тя подчерта трите основни принципи на правителството в тази посока - опазване на природата, обществен достъп и качество на живот и трето, икономическа устойчивост и модерна инфраструктура.

"Целта е гражданите да имат лесен достъп и качествена инфраструктура", добави Карамфилова и допълни, че трябва да има гаранция за опазване и контрол на "този природен и ценен обект". По думите ѝ Витоша е кауза, за която всеки един представител на обществото трябва да се погрижи.

Зам.-министърът на земеделието проф. Иван Палигоров от своя страна заяви, че Витоша е най-старият природен парк на Балканите и това означава да я опазим. Той постави природосъобразността на първо място.

Помолени да уточнят какви срокове си поставят за реализирането на плана за Витоша, ресорните министри не дадоха конкретен отговор. Министър Шишков все пак подчерта, че първо трябва да се изготви подробен анализ - да се опишат всички проблеми, да се начертаят решения и чак тогава да се пристъпи към промени в закона. По думите му до няколко месеца институциите ще могат да започнат с реалните действия. "Но преди това трябва да направим този анализ. Да бързаме бавно", допълни министърът на регионалното развитие и благоустройството.

На въпроса държавата има ли право да развали концесионния договор, отговорът следва да се търси от Столична община.