Катастрофа на магистрала "Струма" затрудни силно движението, има пострадал.

Тежкотоварен камион се е ударил в движещ се пред него друг тир. Пострадал единият от шофьорите. Той е контактен.

Движението в участъка е силно затруднено.

Заради инцидента временно е ограничено движението при км 82 на АМ "Струма" в посока Кулата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Обходният маршрут за всички видове автомобили е от п.в. " Бобошево" до п.в "Кочериново" по път I-1 София - Кулата. Екип на "Пътна полиция" регулира движението.