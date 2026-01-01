Стартира седмица на масови проверки за превишена скорост в Плевенско, съобщиха от полицията.

Във връзка с пълноправното членство на България в Европейската мрежа на службите на Пътна полиция - „ROADPOL“ и в изпълнение на приетия план за провеждане на полицейски операции, за времето от 3 август до 9 август ще се проведе полицейска операция „Скорост“.

В хода ѝ ще се извършват засилени проверки за нарушения, свързани с превишената максимална скорост за движение.

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Определените точки за контрол на скоростта, ще са съобразени по време и място с интензивността на движението и наличието на предпоставки за управление на коли с превишена скорост, като приоритетно ще са обхванати местата и участъците с концентрация на катастрофи настъпили най-често поради несъобразена скорост.

Ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростта - преминали редовна метрологична проверка, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието.

При установяване на случай на агресивно поведение в хода на акцията водачите ще бъдат своевременно извеждани от движението и да бъде вземано отношение на място.