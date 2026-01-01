Камера засече шофьор, карал с близо 120 км/ч в село в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Той ще получи сериозно наказание, като се е движил се в населеното място със 117 км/ч и изпреварвал неправилно. Мъжът е хванат на 13 януари в село Паничери.

Бързи и яростни: Шофьори „летят“ с над 200 км/ч и 180 км/ч на АМ „Тракия“ (СНИМКИ)

Предстои униформените да установят самоличността на извършителя на грубото нарушение и да му връчат съответното наказателно постановление.

В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

Припомняме, че засилените проверки над водачи на моторни превозни средства са част от превантивните мерки, които пловдивската дирекция на МВР прилага за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и намаляване нивата на пътнотранспортния травматизъм.

В тази посока ежедневно се планират и осъществяват специализирани полицейски операции с участие на максимален брой униформени и използване на всички налични технически средства.

Само през изминалото денонощие служители от сектор „Пътна полиция“ са констатирали 543 нарушения, за които са съставени 89 актове и фишове. Със стационарни и мобилни камери за контрол на скоростта са били засечени 454 автомобила, а проверките на водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са 80.

Със заповеди по ЗМВР са били задържани двама мъже, седнали зад волана пияни с над 1,2 промила и един, чиято проба с драг чек отчела положителен резултат. По случаите са започнати бързи производства в Шесто РУ и полицейските подразделения в Хисаря и Раковски.