Жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини в понеделник обяви Националният институт по метеорология и хидрология към БАН.

Предупреждението важи за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Според НИМХ днес ще е предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, сочи прогнозата за времето на НИМХ към БАН. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.