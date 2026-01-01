В производствената база на канадската компания „Де Хавиланд“ (De Havilland) в Калгари продължава сглобяването на новото поколение противопожарни самолети „Канадер“ (Canadair), чието производство беше възобновено след почти десетгодишно прекъсване, предаде Франс прес.

Над производствената линия са поставени знамената на Франция и на останалите европейски държави, чиито поръчки направиха възможно възстановяването на производството на самолета, превърнал се в основен инструмент за борба с горските пожари.

Първите доставки се очакват през 2028 г. въпреки нарастващото търсене на фона на зачестяващите горски пожари, включително във Франция.

Производството на самолета беше прекратено през 2015 г. от канадската компания „Бомбардие“ (Bombardier). През 2024 г. правата върху програмата бяха придобити от „Де Хавиланд“, която възобнови производството в Калгари.

Новият модел DHC-515 е модернизирана версия на самолета CL-415. Той може да загребва над 6000 литра вода за 12 секунди чрез две водозагребващи устройства, разположени под фюзелажа.

В производствената база фюзелажът и крилата се сглобяват на линия, която е далеч не е напълно автоматизирана. „Всички отвори и нитове, които виждате по фюзелажа, са направени и поставени ръчно“, обяснява пред АФП директорът на производствените операции Виктор Окадис.

Възобновяването на производството стана възможно благодарение на първата поръчка за 22 самолета, направена през 2024 г. от ЕС, Франция, Испания, Италия, Гърция, Португалия и Хърватия, припомня Жан-Филип Коте, директор „Стратегия“ в канадската компания.

Оттогава зачестилите горски пожари по света, причинени от климатичните промени, увеличиха портфейла с поръчки до близо 40 самолета. Производственият капацитет обаче остава ограничен до около 10 самолета годишно.

Въпросът за броя на наличните самолети „Канадер“ придоби политически измерения във Франция. Опозиционни партии обвиняват правителството, че през 2024 г. е отменило поръчка за два самолета заради съкращения в бюджета.

Франция разполага с остаряваща флотилия от 12 самолета CL-415. Париж поръча през 2024 г. два самолета от новото поколение DHC-515 в рамките на европейската поръчка, а през юни добави още два.

„Де Хавилнад" ще спази графика, като продължава да увеличават темпа на производство, за да достави първите самолети навреме“, твърди Жан-Филип Коте.

„Трябва да доставим два самолета на Франция през 2028-2029 г., а двата самолета, обявени миналия месец, ще бъдат доставени през 2032-2033 г.“, уточнява той.

През юни френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви, че първите два самолета трябва да бъдат доставени през април и ноември 2028 г., като подчерта, че графикът ще бъде спазен.

Запитана за по-точните срокове, говорителка на „Де Хавиланд“ каза само, че те „остават в съответствие с планираното“, без да даде допълнителни подробности.

Първият DHC 515 - модернизираната версия на CL 415 - който ще слезе от производствената линия, ще бъде доставен на Гърция в началото на 2028 г., посочва Коте.

Най-голямото предизвикателство при възобновяването на производството за„Де Хавиланд“ е било възстановяването на цялата верига за доставки след почти десетгодишно прекъсване.

Компанията е трябвало отново да започне производството на над 50 000 различни части и да избере нови доставчици, тъй като много от предишните вече не съществуват.

Според Коте това е добра новина и за 160-те самолета „Канадер“ от по-старото поколение, които все още са в експлоатация по света - половината в Европа, а другата половина в Северна Америка. Някои от тях са на повече от 30 години и изискват сериозна поддръжка.

„Ако някой самолет бъде повреден, можем бързо да вземем необходимата част от производствената линия и да я изпратим във Франция. Все по-лесно можем да отговаряме на нуждите от ремонти“, уверява директорът по стратегията на „Де Хавиланд“.