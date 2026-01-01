Лятото е сезонът, в който бързолетите изпълват небето, но и времето, когато най-често малките им падат от гнездата. Ако видите такова птиче на земята, не го подминавайте, призовават от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“, където в момента се грижат за 32 бързолета.

Причината е, че бързолетите често гнездят във фугите и кухините на панелните блокове. В най-горещите дни малките понякога скачат или падат преждевременно от гнездото.

Какво е важно да знаете?

🕊️ Бързолетът не може да излети от земята. Заради дългите си крила и късите крачета той се нуждае от височина, за да полети.

📦 Преместете го на безопасно място. Най-добре в картонена кутия с отвори за въздух, поставена на тъмно и спокойно място.

📞 Потърсете помощ от специалисти. Свържете се със Спасителния център за диви животни или с най-близката РИОСВ.

❌ Не го хвърляйте във въздуха. Ако птицата е ранена, изтощена или твърде малка, това може да бъде фатално за нея.

🐛 Не я хранете с каквото имате под ръка. Бързолетите се хранят единствено с насекоми, а неподходящата храна може да им навреди.

От Спасителния център обясняват, че когато е възможно, здравите малки се връщат в гнезда на други бързолети. Дивите родители ги приемат и ги отглеждат успешно.

Природозащитниците напомнят още, че черният бързолет е защитен вид. Ако откриете безпомощна дива птица, законът изисква да уведомите най-близката Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или поделение на Изпълнителната агенция по горите.