Експлозия е станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са пострадали, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", заяви пресслужбата на управлението.

В момента на място работят следствено-оперативната група на МВР и служители на оперативните служби, допълни тя.

Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предаде Ройтерс. Агенцията засега не може да потвърди тази информация от независим източник.

Новинарската медия „База“, която има добри контакти сред руските правоприлагащи органи, заяви, че взривът е станал в заведението „Балци Роси“, което е всъщност италиански ресторант.

На сайта на ресторанта днес пишеше, че той е затворен заради частно събитие.