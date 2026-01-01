Белият дом е използвал песен на пуерториканската суперзвезда Бед Бъни, който е известен критик на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, като музикален фон за видео, посветено на операциите на американската Служба за имиграционен и митнически контрол, предаде ДПА.

Клипът, който показва арести на мигранти, предизвика критики в социалните мрежи. Впоследствие видеото беше качено в Тик Ток само без музиката на песента La MuDANZA от албума DeBI TiRAR MaS FOToS на пуерториканеца. Не е ясно дали премахването на звука е резултат от оплакване от страна на изпълнителя или на неговия екип. Бед Бъни досега не е коментирал публично видеото.

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Истинското име на изпълнителя е Бенито Антонио Мартинес Окасио. Той е сред най-известните критици на политиката на Тръмп за депортиране на мигранти и е един от най-успешните в световен мащаб музиканти от своето поколение.

На церемонията по връчването на наградите „Грами“ през февруари 32-годишният певец заяви: „ICE (съкращението на английски на името на Службата за имиграционен и митнически контрол) вън“. Заради опасения от възможни операции на агенти на Службата по време на негови концерти Бед Бъни пропусна континенталната част на САЩ по време на последното си световно турне.

Певецът пя на полувремето на "Супер боул". Изпълнението му тогава на испански език беше остро разкритикувано от Тръмп.