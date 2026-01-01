Пуерториканският певец Бед Бъни отправи призив срещу Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), след като спечели награда „Грами“ за най-добър албум в категория Música Urbana, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

31-годишният изпълнител, който получи отличието за албума Debí Tirar Más Fotos на церемония в Лос Анджелис, използва речта си, за да призове за любов. Певецът, чието истинско име е Бенито Мартинес Окасио, каза: „Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: Вън ICE“. „Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци“, заяви той. „Бих казал на хората: знам, че е трудно в наши дни да не мразиш, и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Единственото, което е по-силно от омразата, е любовта“, добави Бед Бъни.

Певицата Били Айлиш спечели наградата за песен на годината за Wildflower на церемонията по връчване на „Грами“ 2026 и използва момента, за да се присъедини към музикантите, които снощи критикуваха имиграционните власти, предаде Асошиейтед Прес.

„Никой не е нелегален на открадната земя“, каза тя, приемайки наградата за песента от албума си от 2024 г. Hit Me Hard and Soft. „Майната ѝ на ICE – това е всичко, което искам да кажа“, добави тя.

Служители на Агенцията за имиграционен и митнически контрол бяха изпратени в американски градове като част от инициативата на президента Доналд Тръмп за масови депортации – най-вече в щата Минесота и град Минеаполис, където бяха разположени около 2000 федерални агенти. Те бяха подложени на остри критики заради агресивния си подход, след като убиха двама души по улиците на Минеаполис – Рене Гуд на 7 януари и Алекс Прети на 24 януари.

Няколко певци на церемония носеха значки с надпис „Вън ICE“ и „Бъди добър“ на годишната церемония.

Бед Бъни ще пее следващата неделя в шоуто на полувремето на Супербоул, гледания от много зрители финал на първенството по американски футбол.

Изборът беше критикуван от средите на движението „Да направим Америка отново велика“, които го упрекват, че пее на испански, както и че изразява левичарски позиции, отбеляза АФП.

Докато американският президент Доналд Тръмп превърна експулсирането на мигранти в централен акцент на политиката си, Бед Бъни реши световното му турне, което е в ход от ноември, да не минава през САЩ, за да защити публиката си от потенциални акции на имиграционните служби. Тъй като Пуерто Рико е под юрисдикцията на САЩ от 1898 г., самият той е американски гражданин.

Сред тръмпистите някои са възмутени и от това, че певецът размива границите между половете чрез дрехите или грима си. „Значи NFL изобщо не разбира нищо?“, попита в „Екс“ съветникът на американския президент Себастиан Горка, след като Националната футболна лига обяви, че е избрала артиста да пее на полувремето.