Американските имиграционни власти задържаха най-малко четири деца, включително 5-годишно дете, в един училищен район в Минеаполис този месец, съобщиха днес представители на района, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че тази информация е дошла на фона на опасенията във връзка с обхвата и тактиката на федералните правоприлагащи органи в рамките на кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за борба с имиграцията, в рамките на която 3000 служители са разположени в най-големия град в щата Минесота.

Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

"Защо задържат 5-годишно дете?", заяви на пресконференция Зина Стенвик, директор на училищния район Колумбия Хайтс. "Не може да ми кажете, че това дете ще бъде класифицирано като склонен към насилие престъпник", допълни тя.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин отрече детето да е било мишена на операцията.

"Имиграционните и митнически власти (ИМВ) не са имали за цел дете", гласи нейно изявление. ИМВ проведоха целенасочена операция във вторник, за да арестува Адриан Александър Конехо Ариас, който според службите е в страната незаконно. "Когато агентите се приближиха към шофьора Адриан Александър Конехо Ариас, той избяга пеша, изоставяйки детето си. За безопасността на детето един от нашите служители на ИМВ остана с него, докато другите служители арестуваха Конехо Ариас", уточни Маклафлин.