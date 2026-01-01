Неопределен брой федерални агенти, провеждащи операции по прилагане на имиграционния контрол в Минеаполис, където американски служители смъртоносно простреляха двама души, ще напуснат града.

Това съобщи кметът Джейкъб Фрей след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. "Някои федерални агенти ще започнат да напускат района и аз ще продължа да настоявам да си тръгнат и останалите“, написа Фрей в "Екс". Малко преди това той съобщи, че е разговарял с Тръмп и "държавният глава се е съгласил, че настоящата ситуация не може да продължава“.

Преди това прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че смъртта на 37-годишния Алекс Прити е трагедия, но смята, че тя е резултат от "умишлената и враждебна съпротива“ на демократите срещу масовите депортации, инициирани от Тръмп. Според Ливит президентът "не иска да вижда ранени или убити хора по улиците“, но иска да се сложи "край на съпротивата и хаоса “.

В съобщение в социалната си мрежа Truth Social държавният глава на САЩ обясни, че е провел "много добър телефонен разговор“ с Тим Уолц, един от неговите опоненти, губернатор на Минесота от Демократическата партия. "Всъщност изглежда сме на едно мнение“, написа Доналд Тръмп за Уолц, когото публично обиждаше през последните седмици, като дори го нарече "изостанал“.

Федерални агенти застреляха 37-годишен мъж в Минеаполис

Тръмп заяви, че иска да си сътрудничи с губернатора, и уточни, че ще го свърже със специалния си съветник по имиграцията, който е изпратен в Минеаполис . "Изпращам Том Хоман в Минесота. Той не е бил ангажиран в тази област, но познава и харесва много хора там. Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен“, написа американският президент в Truth Social. Хоман ще ръководи операциите на ICE и ще осъществява връзка със следователите, отговарящи за случаи на измама с публична помощ, включващи сомалийската общност, уточни Ливит в "Екс".

Хоман, "царят на границата", както е известен в американските медии, е един от основните архитекти на антиимиграционната политика, провеждана от американското правителство.

Според американски медии федерален съдия обещал да се произнесе бързо по искането на главния прокурор на Минесота за спиране на антиимиграционната операция в щата. Демократите в Конгреса от своя страна заплашват да блокират държавното финансиране, ако федералните имиграционни агенции не бъдат реформирани.

Борбата с нелегалната имиграция беше централно предизборно обещание на Тръмп, но анкетите показват нарастващо обществено отхвърляне на начина, по който се прилага тази политика.