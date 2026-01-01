Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата със Сърбия „Калотина“ и на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция , съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.