Продължава тенденцията на понижение в цените на едро на повечето плодове и зеленчуци в България. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) за изминалата седмица.

В същото време Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро, се повишава с 0,56% – до 2,336 пункта при 2,323 пункта седмица по-рано. Базовото ниво на индекса е 1,000 пункта от 2005 г.

Доматите с най-голямо поскъпване

При зеленчуците най-сериозно увеличение отбелязват доматите, които поскъпват с 16,08% и се търгуват по 1,53 евро за килограм.

Нагоре са и цените на:

краставиците – с 3,45% до 1,20 евро/кг;

зелето – с 0,35% до 0,58 евро/кг.

Най-голям спад има при морковите, които поевтиняват с 9,31% до 0,74 евро за килограм.

Нов ръст в цените на повечето основни храни, плодове и зеленчуци

По-ниски са и цените на:

зелените чушки – с 8,37% до 1,16 евро/кг;

червените чушки – с 5,14% до 1,77 евро/кг;

тиквичките – с 5,69% до 0,63 евро/кг;

зрелия лук – с 4,93% до 0,54 евро/кг;

картофите – с 2,56% до 0,61 евро/кг.

Цената на зелената салата остава без промяна – 0,65 евро за килограм.

Ябълките поевтиняват най-много

При плодовете най-голямо намаление има при ябълките, които поевтиняват с 9,02% до 1,21 евро за килограм.

Поевтиняват още:

лимоните – с 6,09% до 2,16 евро/кг;

прасковите – с 5,73% до 1,25 евро/кг;

кайсиите – с 3,23% до 1,20 евро/кг.

Поевтиняват сиренето, кашкавалът и яйцата

Цената на кравето сирене намалява с 1,99% до 6,10 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,3% до 9,12 евро за килограм.

Киселото мляко (над 3% масленост) поскъпва с 3,54% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко поевтинява с 5,66% до 1,10 евро за литър.

Кравето масло (125 г) също е по-евтино – с 1,49% до 1,45 евро за пакетче.

Пилешкото поскъпва, брашното и захарта поевтиняват

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,66% до 3,71 евро за килограм.

Яйцата (размер М) поевтиняват с 5% и се търгуват по 0,19 евро за брой на едро.

Сред основните хранителни продукти:

оризът поскъпва с 0,97% до 1,70 евро/кг;

зрелият фасул – с 1,77% до 2,07 евро/кг;

лещата – с 0,49% до 2,04 евро/кг;

олиото – с 0,34% до 1,75 евро/л.

По-ниски са цените на брашното тип 500, което поевтинява с 5,97% до 0,63 евро за килограм, както и на захарта – с 2,05% до 0,86 евро за килограм.