Ръст в цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,5 на сто до 2,6 пункта спрямо 2,667 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при доматите, които са с 13,64 на сто нагоре и се търгуват по 2,85 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са също зелените чушки - с 10,75 на сто до 3,42 евро за килограм, и зелето - с 9,72 на сто до 0,70 евро за килограм. Нагоре са цените на червените чушки - с 8,92 на сто до 3,15 евро за килограм, зелената салата – със 7,81 на сто до 0,69 евро за килограм, и краставиците - с 4,89 на сто до 2,06 евро за килограм.

На обратната страна, най-много поевтиняват тиквичките, които са с 9,61 на сто надолу до 2,07 евро за килограм. По-ниски са също цените на морковите - с 4,02 на сто до 0,62 евро за килограм, картофите - с 4 на сто до 0,48 евро за килограм, и зрелия лук кромид – с 3,29 на сто до 0,47 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава спад в цените на всички тази седмица. Портокалите са надолу с 6,87 на сто до 1,22 евро за килограм, ябълките - с 6,25 до 1,23 евро за килограм, лимоните - с 5,99 на сто до 2,04 евро за килограм, бананите - с 5,25 на сто до 1,48 евро за килограм.

Цената на кравето сирене скача с 1,1 на сто до 6,04 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ пада с 1,17 на сто до 9,33 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 5,59 на сто се продава по 0,71 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,67 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,48 евро за брой, което е спад с 6,21 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,17 на сто до 3,57 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 1,71 на сто и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 3,42 на сто надолу до 1,64 евро за килограм, а тази на лещата - с 6,49 на сто до 1,96 евро за килограм. По-евтино е също брашното тип 500 - с 1,81 на сто до 0,76 евро за килограм. По-скъпи са захарта - с 2,88 на сто до 0,93 евро за килограм, зрелият фасул - с 1,16 на сто до 2,10 евро за килограм, и олиото - с 1,03 на сто до 1,77 евро за литър.