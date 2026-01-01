От 3 до 7 август между 7 ч. и 15 ч. за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение в участъците между 37-и и 86-и км на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната.

През седмицата от 8 ч. до 17 ч. за полагане на маркировка поетапно движението ще се осъществява в една лента в участъка между с. Делян и пътен възел „Кочериново“ на път I-1 София – Кулата /от км 313 до км 356/, както и на път III-107 Кочериново – Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за неудобството, но дейностите са необходими за повишаване на безопасността. Апелът към шофьорите е да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.