Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини правителството на Румен Радев, че е подвеждало хората по време на предизборната кампания, като е свързвало повишаването на цените с въвеждането на еврото.

„Защо не върна еврото, а се борят по Плана за възстановяване и устойчивост да го получат? Цяла предизборна кампания лъгаха хората, че ще го направят. По този начин абсолютно погрешно обвързваха повишението на цените с еврото“, заяви Борисов в Приморско в пореден модул от националната политическа академия на партията „Новите умове“.

По думите му причината за поскъпването не е единната европейска валута.

„Цяла Европа, Гърция и всички са в евро. Не е това причината. Причината е, че бяха изпуснати цените и няма контрол“, каза лидерът на ГЕРБ.

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Борисов обвини управляващите, че са използвали страховете на хората по различни теми в предизборната си кампания.

„Но си играха със страховете на хората – за самолетите, еврото, войната в Украйна. Сега единственото, което бранят, са руските олигарси“, заяви той.

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По думите му настоящият бюджет засяга работещите, бизнеса. При нас винаги, когато се налагаше подобно увеличение, винаги имаше напрежение, протести и ние сме се опитвали да ги регулираме, каза Борисов. Той заяви, че „истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми“.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията ще обсъжда темата за президентските избори през септември. По думите му ГЕРБ има подготвени кадри, които могат да участват в надпреварата.

Борисов подчерта, че е възможно да бъде търсена по-широка подкрепа за кандидатура, която да обедини различни политически сили.

Академията „Новите умове“ е инициатива за подготовка на нови кадри в партията, в която участват млади активисти, представители на местната власт и партийни структури.