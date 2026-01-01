Има нещо специално в закуските, които не само са вкусни, но и изглеждат като малко произведение на изкуството.

Добрата новина?

Не ти трябват нито часове в кухнята, нито кулинарен талант на професионален готвач. Само няколко свежи съставки, малко вдъхновение и щипка естетика.

Ето пет бързи рецепти, които ще направят сутринта ти по-вкусна — и определено по-снимкова.

🥑 1. Авокадо тост с яйце и чили люспи

Препечи филия хляб, намачкай узряло авокадо с малко лимонов сок и сол, добави яйце (поширано или пържено) и поръси с чили люспи. Завърши с няколко листа рукола за цвят.

Минимално усилие, максимален ефект.

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🍓 2. Кисело мляко с плодове и гранола

В красива купа подреди слой кисело мляко, пресни плодове (ягоди, боровинки, банан) и хрупкава гранола. Полей с мед или кленов сироп.

Малко подреждане = много лайкове.

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🥞 3. Палачинки с плодове и мед

Използвай бърза смес за палачинки или си направи класически вариант. Подреди ги на малка кула, добави пресни плодове и леко ги полей с мед.

Финалният щрих? Пудра захар за онзи „Instagram snow“ ефект.

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🍌 4. Смути боул с банан и фъстъчено масло

Блендирай банан, малко мляко и лъжица фъстъчено масло. Изсипи в купа и декорирай с резени плодове, семена и кокосови стърготини.

Колкото по-цветно, толкова по-добре.

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🧀 5. Тост с крема сирене и мед + ядки

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Намажи препечен хляб с крема сирене, добави мед и поръси с натрошени ядки (орехи, бадеми). Можеш да добавиш и резени круша или смокини за по-изискан вид.

Истината е, че „Instagram закуската“ не е въпрос на сложност, а на детайл. Малко цвят, малко подреждане и внимание към презентацията могат да превърнат всяка проста рецепта в нещо специално. А най-хубавото? Ще ти отнеме по-малко време, отколкото да скролваш сутрин в телефона си.