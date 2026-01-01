Екшън и масов бой в местността „Бала баир“ край Плевен, съобщиха от ОД на МВР.

Агресията е станала на 31 юли. Екипи униформени са предприели действия за възстановяване на обществения ред. Пристигнал е и лекарски екип.

Екшън и масов бой в Кърджали

По време на полицейската намеса, двама 42-годишни мъже са проявили агресивно поведение, отправяйки обиди и псувни, към служителите на реда. Оказали са съпротива при задържането и са нападнали полицай.

Униформеният е получил лека телесна повреда. Двамата мъже са задържани и за случая е уведомена прокуратурата. Единият е привлечен като обвиняем и е арестуван за 72 часа.