Специализирана полицейска операция срещу производството, съхранението и разпространението на наркотици е проведена на територията на Благоевградска област. При действията на полицията са открити десетки канабисови растения и марихуана, а няколко души са задържани, съобщиха от полицията.

На 31 юли криминалисти проверили жилище в благоевградския квартал „Струмско“, обитавано от 48-годишен мъж. В него били открити около 42,6 грама марихуана, електронна везна и кибритена кутия със семена от канабис.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а по случая е започнато разследване.

Същия ден в обособена площ в индустриалната зона на Благоевград полицаите открили около 58 засадени канабисови растения. Общото им тегло е около 50 килограма. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Благоевград.

Ден по-късно, около 19:10 часа на 1 август, в Банско е проверен 40-годишен мъж от Пловдив. У него органите на реда намерили около 0,48 грама сух канабис. Той е задържан за срок до 24 часа.

В рамките на операцията са установени и двама водачи, седнали зад волана след употреба на наркотични вещества.

Около 03:35 часа на 2 август на пътя между Петрич и село Ръждак полицаи спрели за проверка автомобил „Шевролет Авео“. Тестът на 48-годишния водач от Петрич отчел употреба на наркотик. Мъжът е задържан, а по случая е започнато досъдебно производство.

По-късно същия ден, около 11:35 часа, на бул. „Св. Димитър Солунски“ в Благоевград е спрян автомобил „Шкода Фабия“, управляван от 28-годишен благоевградчанин. Техническото средство също отчело употреба на наркотик.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато разследване.