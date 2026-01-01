Агенция „Митници“, съвместно с офиса на Европейската прокуратура (EPPO) в България, в края на юли задържа 12 контейнера със стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от Агенцията.

Задържани са над 3800 технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма.

Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

Митници

Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз.

При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и за да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната.

Акцията е реализирана благодарение на доброто взаимодействие между Европейската прокуратура и българската Агенция „Митници“.

Разследването по случая продължава.

Преди месец Софийският градски съд остави в ареста двама обвиняеми за измама с евросубсидии, а един остана под домашен арест. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. Тримата обвиняеми са част от група от осем души, задържани по разследване на Европейската прокуратура. Според данните по разследването измамата е в размер на 900 хиляди евро. Европейският делегиран прокурор Михаела Райдовска посочи, че чрез четири дружества неправомерно са получени плащания по фонд за младежка заетост.