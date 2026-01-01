Германските въоръжени сили са готови да задължат военнослужещи да се включат в новата бронирана бригада в Литва, ако се наложи, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

Германия създава постоянна бригада в Литва — държава членка на ЕС и НАТО — в отговор на възприеманото нарастващо руско военно заплаха.

Формированието беше официално създадено миналата година и трябва да стане напълно оперативно до 2027 г., с общ състав от 4 800 войници и 200 цивилни служители.

Писториус каза, че вярва, че огромното мнозинство от германските военнослужещи, които ще бъдат разположени в Литва, ще се запишат доброволно за служба в балтийската държава. Въпреки това вероятно ще има определен процент, който ще трябва да бъде призован, добави той. "За мен най-важното е бригадата да бъде напълно боеспособна и да може да изпълнява мисията си", подчерта вчера министърът.

Писториус посочи, че потенциалните кадрови недостиги вероятно ще засегнат най-вече специализирани области като техническия и логистичния сектор, както и звената за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

Ако броят на доброволците се окаже недостатъчен, първо ще бъдат проведени вътрешни разговори със служителите, подчерта министърът.